Cesena. Area ex Sacim, ancora uno sgombero: due persone denunciate

Nell’area ex-Sacim di Cesena si è verificato un nuovo sgombero a seguito di un servizio interforze predisposto dal Questore di Forlì Cesena. Due persone, un cittadino italiano con precedenti penali e un tunisino, sono state denunciate per invasione abusiva. La proprietà ha sporto denuncia per l’occupazione dell’area da parte di alcuni individui, che sono stati trovati al suo interno con giacigli ed effetti personali. L’area è già stata soggetta a un precedente sgombero e ad operazioni di messa in sicurezza a causa di occupazioni abusive. La proprietà sta procedendo alla definitiva messa in sicurezza dell’area.