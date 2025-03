Cesena, attenzione sulle azioni di affido familiare e vicinanza solidale

Il Centro per le Famiglie di Cesena, in collaborazione con il Comune di Cesena, i Servizi Sociali dell’Unione Valle Savio e ASP, presenterà le iniziative intraprese sul fronte dell’affido familiare e della vicinanza solidale. La presentazine alla stampa si terrà il prossimo martedì 1° aprile alle ore 12:00, presso la sede del Centro per le Famiglie di Cesena, in via Ancona 310.

Durante l’incontro, l’Assessora ai Servizi per le persone e le famiglie, Carmelina Labruzzo, insieme a Monica Brandoli, responsabile dell’area tutela e minori dei Servizi sociali, e Claudia Bagnolini Piancastelli, responsabile dell’Area Minori e famiglie ASP distretto Cesena-Valle Savio, illustreranno le azioni messe in campo per il sostegno alle famiglie e la promozione di iniziative di solidarietà e affido.

Saranno presenti anche i rappresentanti delle associazioni che fanno parte del tavolo di Accoglienza. L’incontro sarà un’opportunità per fare il punto sui progressi e le novità in tema di politiche familiari e sociali a Cesena.