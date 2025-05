Cesena. Biodiversità in primo piano: il 1° giugno una domenica speciale al Museo dell’Ecologia

Un’occasione per scoprire, conoscere e proteggere la biodiversità del territorio cesenate: domenica 1° giugno, a partire dalle 15:30, il Museo dell’Ecologia apre le sue porte per un pomeriggio dedicato all’ambiente, pensato per famiglie con bambini dai 6 anni e per partecipanti singoli.

L’iniziativa si apre con una visita guidata tra le sale del museo, che illustrano gli ecosistemi locali, dalle aree montane alla fascia costiera, passando per le zone umide e i boschi. Un percorso interattivo che invita alla riflessione su temi ambientali cruciali, come il cambiamento climatico, la conservazione della biodiversità e la salvaguardia dell’ambiente marino.

A seguire, spazio alla creatività con il laboratorio “Bug’s Hotel”, durante il quale i partecipanti costruiranno piccoli rifugi per insetti impollinatori utilizzando materiali naturali e di recupero. Ogni famiglia potrà portare a casa il proprio “albergo per insetti” da installare in giardino o sul terrazzo, contribuendo così in modo concreto alla tutela della biodiversità urbana.

Un evento educativo e coinvolgente, per avvicinare grandi e piccoli alla natura e promuovere comportamenti sostenibili a partire dal quotidiano.