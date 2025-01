Cesena. Camion con 700 agnelli in A14: i controlli della Stradale rilevano irregolarità. Oltre 3.000 euro di multa al conducente

Domenica scorsa lungo l’autostrada A14, la pattuglia della Sottosezione della Polizia Stradale di Forlì ha effettuato un controllo su un camionista che trasportava più di 700 agnelli destinati a Bari. Durante l’ispezione, i poliziotti, in collaborazione con un veterinario della Ausl di Cesena, hanno riscontrato che gli abbeveratoi degli animali erano inefficienti e che gli agnelli erano stipati in gabbie troppo basse, compromettendo la corretta ventilazione tra di loro.

Come conseguenza di ciò, al conducente sono state comminate sanzioni per un importo superiore ai 3.000 euro, oltre all’obbligo di interrompere il viaggio per portare gli animali in una stalla adeguata nella zona di Perugia. Nel corso del weekend, le pattuglie della Polizia Stradale di Forlì hanno rilevato complessivamente 76 infrazioni e decurtato 150 punti dalle patenti, con il ritiro di tre di esse.