Cesena, camion perde carico e provoca incidente alla rotonda del casello A14

Un incidente stradale è avvenuto questa mattina alla rotonda della Solidarietà, all’uscita dal casello A14 di Villachiaviche, dove un camion ha perso tre lastre di cemento lungo via Cervese. L’incidente è stato causato dalla rottura delle corde di ritenuta che trattenevano il carico.

Le lastre, che erano state trasportate dal mezzo pesante, sono finite sulla carreggiata creando un ostacolo improvviso e pericoloso. La ditta di trasporto ha prontamente provveduto al recupero del materiale.

Il malfunzionamento delle corde di ritenuta non è stato l’unico problema. La situazione ha anche provocato un tamponamento tra due autovetture, che, fortunatamente, non ha causato feriti. La polizia locale ha effettuato i rilievi e ha sanzionato il conducente del camion per la perdita del carico, una violazione del codice della strada che ha contribuito a causare il disguido.

L’incidente ha generato rallentamenti nel traffico, ma la situazione è stata risolta in breve tempo grazie all’intervento delle forze dell’ordine e della ditta di trasporto.