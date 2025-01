Cesena. Cantine occupate abusivamente, ripreso il controllo con l’intervento della Polizia Locale. Ora si procederà alla bonifica

Nella mattinata di oggi a Cesena, durante un’ispezione straordinaria degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, la Polizia Locale, in collaborazione con Acer, ha riacquisito il controllo delle cantine situate in via Scevola Riceputi 25 e 35, che erano state occupate abusivamente da alcuni individui. Dopo essere intervenuti con opportuni avvisi agli occupanti abusivi, il Comando di via Dell’Amore ha proceduto al recupero e alla chiusura degli spazi interessati, che saranno oggetto di importanti interventi di manutenzione straordinaria per garantirne un nuovo utilizzo a vantaggio degli utenti legittimi.

“L’intervento della Polizia Locale – ha dichiarato l’Assessore alla Sicurezza, Luca Ferrini – è avvenuto in seguito alle segnalazioni pervenute dagli inquilini dell’edificio di via Scevola Riceputi, confermate successivamente dal gestore degli alloggi. L’occupazione abusiva di questi spazi è un problema che la nostra Polizia Locale affronta regolarmente con azioni mirate per garantire la sicurezza dei beneficiari delle case popolari. Dopo l’operazione di questa mattina, l’intera area sarà bonificata e sottoposta a lavori di manutenzione straordinaria, che includeranno la tinteggiatura, il ripristino degli impianti, la nuova disposizione degli accessi e il ritorno degli spazi ai legittimi residenti”. Al momento dell’intervento, non vi erano occupanti presenti nelle cantine.