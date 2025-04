Cesena celebra l’80° anniversario della Liberazione: corteo, musica, riflessioni e memoria condivisa

Una giornata intensa, carica di significato e memoria collettiva. Domani, venerdì 25 aprile, Cesena celebra l’80° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo con una serie di appuntamenti che uniscono il ricordo del passato ai valori di inclusione, cittadinanza e partecipazione.

La cerimonia istituzionale prenderà il via alle 10:45 da piazzetta M. Alboni, nei pressi della Barriera Cavour, dove si raduneranno autorità civili, militari e cittadini. A guidare il corteo commemorativo lungo viale Carducci sarà la Banda musicale “Città di Cesena”, fino al monumento ai Caduti della Resistenza, dove il Sindaco Enzo Lattuca deporrà una corona d’alloro in onore di chi ha lottato per la libertà. Seguirà l’intervento dello storico ed ex parlamentare Giorgio La Malfa, per un momento di riflessione sul significato profondo di questa ricorrenza.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14:30, i Giardini di Serravalle ospiteranno l’evento “80 primavere. Inclusione, cittadinanza, partecipazione”, con un programma ricco di interventi, testimonianze e momenti culturali. Tra gli ospiti, Gianfranco Miro Gori, presidente di ANPI Forlì-Cesena, e Piero Piraccini, in rappresentanza della Fondazione Perugia Assisi per la Cultura della Pace. Lo spazio culturale sarà arricchito dalla lettura scenica “Racconti partigiani” curata da Michele Di Giacomo, e da un approfondimento sul progetto educativo “Promemoria Auschwitz” a cura dell’associazione Deina.

La giornata continuerà con un momento conviviale a cura delle Cucine Popolari, una sfilata in abiti tradizionali proposta dalla comunità senegalese Yakkar, e il concerto live di Momo Said & Soul Mates. Non mancheranno attività per bambini con giochi e animazione, un’area food truck con prodotti del territorio, danze popolari con il gruppo di AUSER Cesena, e la mostra fotografica “I sentieri della speranza”, dedicata ai destini dei polacchi nella Seconda guerra mondiale, a cura dell’associazione Polonia.

Oltre 40 realtà associative hanno contribuito all’organizzazione dell’evento, tra cui ANPI, ARCI, UISP, LIBERA, Caritas, CISL, CGIL, Legambiente, e molte altre, in collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza e la Presidenza del Consiglio comunale di Cesena.

Le iniziative proseguiranno nei giorni successivi. Tra gli appuntamenti più attesi, sabato 26 aprile, l’apertura straordinaria del rifugio antiaereo di viale Mazzoni, visitabile gratuitamente dalle 15:00 alle 18:00. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a prenotazioni@comune.cesena.fc.it o contattare lo 0547 610892.