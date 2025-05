Cesena, centri estivi 2025: da domani le famiglie potranno richiedere i contributi

Con la bella stagione ormai alle porte, la macchina dei centri estivi torna a mettersi in moto con lo scopo di garantire alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi, un’estate ricca di attività, divertimento e socializzazione. Tra quelli comunali e gli accreditati, sono 41 i centri estivi che anche quest’anno accoglieranno famiglie, operatori e bambini fino alla fine di luglio.

A questo proposito, confermando una misura promossa annualmente, la Regione Emilia-Romagna concede contributi a sostegno delle famiglie che hanno la necessità di utilizzare servizi estivi per bambine/i e ragazze/i da 3 a 13 anni (nate/i dal 2012 al 2022) delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche ed educative. Il pacchetto di risorse destinato all’Unione dei Comuni Valle del Savio dalla Regione è pari a 250 mila euro.

“Offrire alle famiglie la possibilità di organizzare al meglio anche i mesi estivi, dopo la conclusione dell’anno scolastico, è un dovere oltre che un impegno concreto da parte del Comune e della Regione”, commenta l’Assessora alla Scuola e ai Servizi educativi dell’infanzia, Maria Elena Baredi. “Per questo motivo, nel solco delle politiche attuate in questi anni a sostegno delle famiglie e della qualità dell’offerta formativa ed educativa, rinnoviamo l’invito ai genitori a informarsi su tutte le misure disponibili. I contributi previsti – prosegue l’Assessora – consentiranno un parziale abbattimento delle rette, offrendo un supporto economico per coprire, almeno in parte, i costi di iscrizione e partecipazione ai servizi estivi. Tutti i bambini devono avere l’opportunità di vivere questa preziosa esperienza di crescita, che per sua natura è inclusiva, educativa e pensata per rispondere ai bisogni di ciascuno”.

Il contributo massimo erogabile per l’abbattimento della retta del centro estivo per ciascun bambino/ragazzo è pari a 100 euro a settimana, fino a un importo complessivo massimo di 300 euro.

Il contributo sarà concesso alle bambine e bambini, alle ragazze e ragazzi tra i 3 e i 13 anni i cui genitori abbiano un reddito ISEE fino a 26.000 euro e siano in una delle seguenti condizioni:

occupati;

in cassa integrazione, mobilità o disoccupati, purché partecipino a misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’impiego;

impegnati in modo continuativo in compiti di cura;

se nel nucleo familiare è presente una persona con disabilità grave o non autosufficiente.

Il contributo è previsto anche per bambine/i e ragazze/i con disabilità certificata fino a 17 anni, indipendentemente dal reddito ISEE dei genitori.

Per tutti gli altri criteri si rimanda alla pagina tematica del Comune di Cesena:

? https://www.comune.cesena.fc.it/novita/contributi-centri-estivi-2025/

Le domande devono essere presentate da mercoledì 21 maggio a lunedì 30 giugno 2025 esclusivamente online, utilizzando credenziali SPID o CIE. Lo Sportello Facile metterà a disposizione i propri operatori, previo appuntamento, per assistere gli utenti che dovessero incontrare difficoltà nella compilazione della domanda online.