Cesena, ciclista di 79 anni investito da una Fiat Panda: lievi ferite e traffico bloccato per i rilievi

Questa mattina, intorno alle ore 10:00, un incidente stradale ha coinvolto un ciclista di 79 anni, investito da una Fiat Panda guidata da un cittadino residente a Bologna ma domiciliato a Cesena. L’impatto è avvenuto all’incrocio tra via Mariani e via Ravennate, mentre il ciclista stava transitando dalla pista ciclabile.

Nonostante il forte urto, il pensionato è rimasto vigile e cosciente. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha prestato soccorso al ciclista prima del trasporto all’ospedale Bufalini per accertamenti, dove è stato valutato che le sue condizioni non sono gravi.

La Polizia Locale di Cesena ha eseguito tutti i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente, garantendo la sicurezza della zona e regolando il traffico durante le operazioni.

L’episodio richiama l’attenzione sulla sicurezza stradale, in particolare per gli utenti vulnerabili come ciclisti e pedoni, anche all’interno del centro cittadino.