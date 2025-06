Cesena, cinema all’aperto all’Arena San Biagio: si accendono i proiettori per l’estate 2025 con grandi film e ospiti speciali

È tutto pronto per l’avvio della stagione estiva di Cinema sotto le stelle all’Arena San Biagio di Palazzo Guidi. Da venerdì 20 giugno fino al 9 settembre, il pubblico potrà godersi una ricca programmazione cinematografica all’aperto, grazie all’organizzazione del Cinema Multisala Eliseo in collaborazione con FICE Emilia Romagna.

Una programmazione variegata tra grandi autori, cinema internazionale e commedie

Si parte subito con un titolo di grande richiamo: A Complete Unknown, pellicola che racconta l’intensa storia di un giovane Bob Dylan, interpretato dal talentuoso Timothée Chalamet, tra musica, identità e rivoluzione culturale. Il calendario estivo alternerà film d’autore presentati nei maggiori festival – come Emilia Pérez, Piccole cose come queste, Ritrovarsi a Tokyo, Il maestro che promise il mare e Maria – a commedie leggere e divertenti quali Follemente, La vita da grandi e L’orchestra stonata.

Non mancheranno inoltre grandi titoli internazionali come Anora, The Brutalist, La trama fenicia e Giurato numero 2, senza dimenticare le produzioni italiane di alta qualità, da Paolo Sorrentino a Ferzan Özpetek e Silvio Soldini, oltre ai giovani autori emergenti.

Evento speciale con Francesca Comencini: il cinema che racconta la memoria e la crescita

Uno degli appuntamenti più attesi è per lunedì 23 giugno alle 21:30, quando l’Arena ospiterà la regista Francesca Comencini per la presentazione del suo ultimo film Il tempo che ci vuole. Premiato con cinque Nastri d’Argento, il film offre uno sguardo intimo e autobiografico sull’infanzia e l’adolescenza negli anni ’70, intrecciando il racconto personale con temi universali quali i conflitti generazionali, la ricerca di identità e la difficile crescita. L’incontro con il pubblico sarà moderato da Daniele Gualdi, promettendo un confronto stimolante sul ruolo del cinema come memoria collettiva.

Premio Monty Banks: sei film italiani in gara con la presenza dei registi e cast

Dal 27 giugno prenderà il via anche la sezione Premio Monty Banks di Piazze di Cinema, con sei opere prime e seconde del cinema italiano in concorso per il voto del pubblico. Tra i titoli in programma: L’albero di Sara Petraglia, La vita da grandi di Greta Scarano, Ciao bambino di Edgardo Pistone, Il complottista di Valerio Ferrara, Familia di Francesco Costabile e Diciannove di Giovanni Tortorici. La presenza in sala di registi e attori aggiungerà valore agli eventi.

Informazioni pratiche e promozioni

Le proiezioni avranno inizio alle 21:30 e saranno accessibili con la promozione speciale Cinema Revolution, che offre i biglietti per film italiani ed europei a soli 3,50 euro. La programmazione di agosto verrà annunciata a breve sui canali ufficiali del Comune di Cesena e dell’Arena San Biagio.