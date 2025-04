Cesena. Cliciak – Scatti di Cinema, tutto pronto per la 28esima edizione del concorso nazionale che premia i fotografi di scena di tutta Italia

Tutte le informazioni per presentare le proprie foto | C’è tempo fino al 3 giugno

Un nuovo viaggio tra immagini e cinema: dopo aver conferito, pochi giorni fa, i premi e i riconoscimenti ai professionisti che hanno preso parte alle edizioni 2023 e 2024, il Comune di Cesena, la Biblioteca Malatestiana e il Centro Cinema Città di Cesena inaugurano ufficialmente la 28esima edizione di ‘CliCiak – Scatti di Cinema’, il concorso nazionale dedicato ai fotografi di scena italiani e stranieri attivi sui set di film, documentari, serie tv e cortometraggi realizzati in Italia. Il concorso accoglie scatti provenienti da produzioni distribuite in sala o presentate pubblicamente (inclusi festival) durante le stagioni 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, offrendo uno sguardo unico e autentico sul lavoro dietro la macchina da presa.

Unica iniziativa del genere in Italia, ‘CliCiak –scatti di cinema’ è nato con la duplice missione di valorizzare il lavoro del fotografo di scena e di dar vita a una fototeca sul cinema italiano contemporaneo, che si incrementa di edizione in edizione (oltre 25 mila le immagini fino ad oggi raccolte). ‘CliCiak’ inoltre vuole essere uno strumento promozionale del lavoro dei fotografi di scena di oggi e offrire visibilità a materiali spesso qualitativamente eccellenti, ma riservati ad un pubblico specialistico. Il concorso non ha fini commerciali e si pone come obiettivo quello di far emergere la competenza e l’inventiva dei partecipanti attraverso la fotografia, contribuendo alla sensibilizzazione del grande pubblico.

Possono partecipare al concorso fotografi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano in possesso di foto che rispettino i requisiti previsti dal bando: le fotografie devono essere originali e di proprietà del concorrente o della produzione cinematografica; sono ammesse fotografie riguardanti la lavorazione di un film, di una serie tv o di un cortometraggio usciti, anche online, nel corso delle stagioni 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025, eventuali fotografie già presentate nella precedente edizione del concorso non saranno prese in considerazione. Ciascun fotografo può partecipare sia con fotografie in bianco e nero che a colori. Inoltre il fotografo che abbia seguito più di un film potrà partecipare con più serie fotografiche contemporaneamente.

Una giuria tecnica, altamente qualificata, composta da professionisti del settore procederà alla selezione e alla valutazione delle fotografie per l’assegnazione dei seguenti premi: migliore fotografia; migliore serie fotografica cinema; migliore serie fotografica tv; premio speciale ‘Portrait, ritratto sul set’ assegnato da una personalità del mondo del cinema e/o della fotografia; – premio speciale ‘Alda e Giuseppe Palmas’, al fotografo che partecipa per la prima volta al concorso, assegnato dall’organizzazione. I nominativi dei giurati saranno resi noti, anche attraverso il sito https://sititematici.comune.cesena.fc.it/cliciak-bando2025, alla scadenza del bando oggi pubblicato sui canali istituzionali dell’Ente.

La partecipazione al concorso è gratuita. Il termine ultimo per la partecipazione e l’invio delle fotografie è martedì 3 giugno 2025 (entro le ore 19:00). Tutte le informazioni sul bando sono reperibili: https://sititematici.comune.cesena.fc.it/cliciak-bando2025.

Cesena, 17 aprile 2025