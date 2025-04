Cesena, collaborazione internazionale con Liepaja per innovare l’impiantistica sportiva cittadina

Cesena punta sempre più in alto sul fronte dello sport, ampliando la propria rete di impianti e rafforzando il dialogo internazionale. È stato avviato infatti un confronto europeo con la città di Liepaja, in Lettonia, nell’ambito del progetto “Cesena and Liepaja Sport Cities: Sport for Urban Development”, con l’obiettivo di studiare modelli gestionali avanzati e promuovere nuove progettualità legate allo sviluppo urbano attraverso lo sport.

Visita studio e scambio di buone pratiche

Il progetto prevede una visita studio nella città lettone per conoscere da vicino le modalità di gestione delle strutture sportive locali, con una successiva tappa a Cesena da parte di rappresentanti di Liepaja per esaminare gli impianti sportivi romagnoli. Il confronto sarà anche l’occasione per discutere l’integrazione di fondi europei, nazionali e regionali a sostegno della gestione e rigenerazione degli impianti.

Investimenti in corso e visione strategica

Mentre proseguono i lavori per la realizzazione del centro sportivo di Villachiaviche, della pista di atletica leggera all’Ippodromo e il cantiere della nuova piscina comunale, questo progetto rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di sviluppo della città. “Ampliare l’offerta sportiva e favorire la cultura del movimento – spiega l’assessore allo Sport e ai Lavori pubblici Christian Castorri – significa confrontarsi con realtà nazionali ed estere per cogliere ispirazioni e promuovere interventi di qualità, anche sul fronte della riqualificazione e dell’efficientamento energetico”.

Il valore sociale dello sport

A sottolineare la rilevanza dell’iniziativa è anche l’assessora ai Progetti europei Giorgia Macrelli: “I progetti City to City sono strumenti preziosi per immaginare città più sostenibili e inclusive. Lo sport, in particolare, è riconosciuto dall’Unione europea come leva per il benessere collettivo, la lotta alle disuguaglianze e lo sviluppo economico. Questo percorso di cinque mesi ci permetterà di consolidare relazioni e ottenere indicazioni concrete per il futuro della nostra città”.

Cesena si conferma così un laboratorio attivo di innovazione e sostenibilità applicata allo sport, dove ogni investimento è pensato come opportunità di crescita per la comunità e il territorio.