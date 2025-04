Cesena, come preparare correttamente passatelli e cappelletti: nuovo appuntamento con la cucina romagnola per mercoledì 9 aprile

Torna il tanto atteso appuntamento con la tradizione culinaria romagnola: ‘Con le mani in pasta’, il piccolo corso di cucina organizzato dalla DMC – Destination Management Company I Percorsi del Savio, si svolgerà mercoledì 9 aprile a Cesena, in un’atmosfera conviviale e informale. Il corso si terrà presso un noto pastificio cesenate, che aprirà il proprio laboratorio ai partecipanti per un’esperienza pratica e divertente.

Cosa si impara al corso?

Durante il corso, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire i segreti della preparazione di due piatti tipici della tradizione gastronomica romagnola: i cappelletti e i passatelli. Che tu sia un esperto cuoco o un principiante curioso, il corso è pensato per tutti coloro che vogliono avvicinarsi o perfezionare la preparazione di questi due simboli della cucina locale.

Dettagli dell’esperienza:

Orario : Inizio ore 16:00, durata complessiva di 2 ore.

Costo : 40 euro a persona. La quota include il corso di cucina, gli ingredienti, una merenda e la degustazione dei prodotti preparati.

Prenotazione obbligatoria: I posti sono limitati, quindi è consigliato prenotare direttamente sul sito web dei Percorsi del Savio https://bit.ly/cesenamaninpasta.

Alla fine della lezione:

Un momento goloso aspetta i partecipanti: una merenda con i piatti preparati e una degustazione delle prelibatezze appena create, il tutto sotto la guida esperta delle sfogline di lunga esperienza, che condivideranno la loro tradizione e passione per la cucina romagnola.

Informazioni e contatti:

Il corso avrà luogo a Cesena e il punto di ritrovo sarà l’Ufficio Turistico IAT Cesena, dove i partecipanti saranno accompagnati con una breve passeggiata fino al pastificio. Per maggiori informazioni, contattare l’Ufficio Turistico IAT al numero 0547 356327 (dal martedì al sabato, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, la domenica dalle 09:00 alle 15:00) o scrivere a info@ipercorsidelsavio.it.

Non perdere l’occasione di scoprire i segreti della cucina tradizionale romagnola e trascorrere un pomeriggio all’insegna del buon cibo e della convivialità!