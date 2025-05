Cesena. Consigli di Quartiere, si guarda al rinnovo e al rilancio

Assessore Lorenzo Plumari: “Ci prepariamo a mesi di confronto e analisi in cui coinvolgeremo tutti i cittadini, le realtà locali e associative, con lo scopo di tracciare un nuovo modello comunitario”

A seguito della nomina di Sanzio Bissoni a capo del Collegio dei Presidenti di Quartiere e dell’arrivo in Giunta dell’Assessore delegato Lorenzo Plumari, nella serata di lunedì 27 gennaio, nella sala del Consiglio comunale, Amministrazione e presidenti dei 12 organismi cittadini si sono confrontati guardando ai prossimi anni e approvando il percorso condiviso che porterà alla definizione del nuovo Regolamento e, più tardi, nel secondo semestre dell’anno, alle elezioni dei Consigli di Quartiere.

A dettagliare le fasi di lavoro è lo stesso Assessore allo Sviluppo economico, ai Quartieri e alla Partecipazione Lorenzo Plumari che, nel corso dell’incontro, ha ripercorso quanto sviluppato in questi anni da Comune e Quartieri soffermandosi sulle azioni messe in campo e sulle difficoltà riscontrate, con uno sguardo rivolto alla necessità di pensare a nuovi e più efficaci strumenti di dialogo, partecipazione e amministrazione condivisa.

“I Consigli di Quartiere – commenta l’Assessore – sono organismi cittadini molto importanti, che intendiamo rinnovare e rilanciare nella loro azione, perché capaci di raccogliere i bisogni dei territori, creare momenti di comunità ed essere presidio puntuale e quotidiano. Negli ultimi anni abbiamo dovuto affrontare fasi complesse, prima la pandemia e poi l’alluvione ma, allo stesso tempo, abbiamo potuto osservare come molti nostri concittadini, in forma del tutto volontaria, si siano dimostrati sensibili e affezionati alla loro città. La medesima attenzione e vicinanza alle proprie comunità è stata dimostrata dai Consigli di quartiere che, ricordo, operano in maniera del tutto volontaria e per questo vanno ringraziati per il loro impegno. Tuttavia è innegabile il fatto che questi anni così complessi non abbiano aiutato il percorso impostato con l’attuale Regolamento che, oggi, anche alla luce dei cambiamenti della nostra società, va rivisto. Partendo da qui, e con lo scopo di rendere più attivi e propositivi queste indispensabili ‘sentinelle’, ci prepariamo ora alle nuove elezioni degli organismi partecipativi aprendo le porte a nuove sfide, progettualità e collaborazioni, riflettendo su nuovi modelli in grado di rispondere alle necessità che emergeranno nella fase di ascolto”.

A questo proposito, così come sarà formalizzato da una apposita delibera di Giunta, il percorso avviato nella serata di lunedì si articolerà in quattro fasi a cominciare da una prima analisi dell’attuale assetto dei Consigli di quartiere quale strumento di partecipazione civica e dei possibili modelli di sviluppo al fine di avere basi solide, concrete, complete, costruite dall’ascolto di più voci. “Già dal mese di febbraio – prosegue l’Assessore – avvieremo un confronto aperto alla città non solo per ravvivare ulteriormente la partecipazione intorno ai quartieri ma anche per rendere tutti consapevoli e partecipi del percorso condiviso e delle azioni che svilupperemo nei prossimi anni. Oltre ai Presidenti e Consiglieri attuali, ai Consiglieri comunali e Partiti politici e movimenti, coinvolgeremo quanti più cittadini possibili, utilizzando anche i nuovi linguaggi digitali, al fine di raccogliere idee e suggerimenti necessari”.

Alla fine della prima fase di ascolto seguirà l’analisi delle proposte e dei suggerimenti raccolti per individuare il modello più adatto alla nostra città. Sarà quindi avviato un confronto, nella primavera prossima, all’interno della preposta Commissione consiliare e, in estate, a partire dal modello individuato sarà intrapreso il lavoro di stesura/rivisitazione del Regolamento, sia in Commissione, sia coinvolgendo coloro che hanno preso parte alla fase di ascolto e analisi, per poi approvarlo in Consiglio comunale. Riordinate tutte le azioni condivise da Amministrazione e attuali consigli di Quartieri si procederà dunque con le elezioni e l’avvio delle tante attività che annualmente rendono vivi e dinamici tutti i quartieri cittadini.

Cesena, 29 gennaio 2025