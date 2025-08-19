Cesena: controlli dei carabinieri nel weekend, 5 denunciati e 1 segnalato per droga

Continuano i controlli straordinari dei carabinieri nel territorio di Cesena. Nel corso del fine settimana appena trascorso, i militari della Compagnia di Cesena, con l’impiego del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni dipendenti, hanno effettuato servizi mirati alla prevenzione dei reati e al controllo della circolazione stradale, concentrandosi su condotte di guida pericolose e sull’uso di sostanze stupefacenti o alcoliche.

I controlli, effettuati prevalentemente in orario serale e notturno nelle zone più frequentate del centro cittadino, nei pressi della Stazione Ferroviaria e lungo le principali arterie stradali, si sono conclusi nella mattinata del 18 agosto 2025 con 5 denunce e 1 segnalazione alla Prefettura.

In dettaglio:

Un automobilista denunciato per guida in stato di ebbrezza : il controllo è scattato dopo un sinistro stradale causato dallo stesso conducente, con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. La patente è stata ritirata e il veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

Un automobilista denunciato per rifiuto di sottoporsi ad accertamenti tossicologici e resistenza a pubblico ufficiale , dopo essersi rifiutato di effettuare il test e aver inveito contro i carabinieri durante il controllo.

Due giovani denunciati per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio : uno trovato con alcuni grammi di hashish e circa dieci grammi di cocaina già suddivisa in dosi, oltre a 3.000 euro in contanti; l’altro con oltre 40 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Tutte le sostanze e il denaro sono stati sequestrati.

Un uomo denunciato per rifiuto di fornire le proprie generalità durante un controllo.

Nel corso dello stesso servizio, i carabinieri hanno anche segnalato alla Prefettura un giovane per uso personale di sostanze stupefacenti, trovato con una modica quantità di hashish, sottoposta a sequestro amministrativo.

I controlli della Compagnia Carabinieri di Cesena proseguiranno nei prossimi fine settimana, con l’obiettivo di garantire la sicurezza delle strade e il rispetto della legge.