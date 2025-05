Cesena, controlli dei carabinieri. Otto persone denunciate e tre segnalate per stupefacenti

Nel decorso fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Cesena, in particolare del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni dipendenti, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione dei reati in genere nonché al controllo della circolazione stradale volto al contrasto delle condotte di guida pericolose, e all’uso e/o abuso di sostanze stupefacenti/alcoliche.

I controlli, attuati nel centro cittadino e lungo le arterie stradali più frequentate, si sono conclusi con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di otto persone, in particolare:

-quattro automobilisti per “guida in stato di ebbrezza” poiché, sottoposti ad accertamenti, sono risultati con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge compreso tra 0,85 g/l e 1,00 g/l. Le patenti di guida sono state ritirate per la successiva sospensione da parte della Prefettura di Forlì-Cesena e i veicoli affidati a persone idonee alla guida;

-un uomo per “ricettazione”, poiché sorpreso in possesso di una bicicletta risultata oggetto di furto. Il velocipede è stato restituito successivamente al legittimo proprietario;

-un giovane straniero per “ingresso e soggiorno illegale sul territorio dello Stato italiano” poiché sorpreso in una via del centro storico sprovvisto di titolo per il soggiorno. Lo stesso veniva invitato presso l’ufficio stranieri di competenza per regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale. Contestualmente è stato sanzionato poiché in evidente stato di ubriachezza molesta e, nella circostanza, allontanato dal luogo per le successive 48 ore come disposto dal codice di convivenza civile del Comune di Cesena;

-un automobilista per “soppressione, distruzione e occultamento di atti veri” poiché, sorpreso alla guida di un’autovettura, aveva modificato, mediante utilizzo di nastro adesivo bianco, entrambe le targhe per impedirne l’esatta identificazione. Nel contesto, l’uomo, è stato anche denunciato per “possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e porto abusivo di armi” poiché a bordo del veicolo sono stati rinvenuti diversi strumenti di effrazione e armi bianche;

-un giovane per “detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio” poiché trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish già suddivisa in quattro dosi e pronta per essere ceduta, per un peso complessivo di circa 20gr.

Nel corso del medesimo servizio, i carabinieri hanno inoltre proceduto amministrativamente, con la segnalazione alla Prefettura di Forlì-Cesena nei confronti di:

-un automobilista poiché, controllato alla guida di un furgone, è stato trovato in possesso di circa 1gr. di cocaina. Contestualmente la patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione;

-un uomo e una donna quali assuntori di sostanze stupefacenti poiché sorpresi, rispettivamente, in possesso di 2,55gr. di hashish e 32gr. di marijuana, asseritamente destinate ad uso personale.

Le sostanze stupefacenti, gli oggetti atti ad offendere e le armi bianche sono state sottoposte a sequestro e custoditi secondo norma, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

Forlì, 27.05.2025