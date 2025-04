Cesena, controlli dei carabinieri. Quattro persone denunciate e otto segnalate per stupefacenti

Nel decorso fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Cesena, in particolare del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni di San Carlo di Cesena, Macerone, Bagno di Romagna e Verghereto, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato prioritariamente alla prevenzione dei reati predatori nonché al controllo della circolazione stradale per scoraggiare le condotte che maggiormente incidono sull’incidentalità stradale (determinate dall’uso e/o abuso di sostanze stupefacenti/alcoliche).

I controlli, attuati nei vari centri abitati coinvolti e lungo le arterie stradali più frequentate, si sono conclusi con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di:

-due automobilisti per “guida in stato di ebbrezza” poiché, sottoposti ad accertamenti, sono risultati con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge compreso tra l’1,20 g/l e l’1,50 g/l. La patente di guida è stata ritirata ad entrambi per la successiva sospensione da parte della Prefettura di Forlì-Cesena ed, i veicoli, nel primo caso affidato al soccorso stradale in quanto rimasto coinvolto in sinistro stradale e quindi non marciante mentre, nell’altro, sottoposto a sequestro per la successiva confisca;

-un 29enne per “furto aggravato”, poiché sorpreso all’interno di una attività commerciale ad asportare dei capi di abbigliamento, poi restituiti al legittimo proprietario. Nella medesima circostanza è stato altresì segnalato alla Prefettura per uso personale di stupefacente, poiché trovato in possesso di una modica quantità di hashish, sequestrata;

-un 19enne per non avere ottemperato al provvedimento dell’Autorità di P.S. che per pregressi irregolari comportamenti tenuti, gli imponeva l’obbligo di permanenza notturna nella propria abitazione.

Nel corso del medesimo servizio, i carabinieri hanno inoltre proceduto amministrativamente, con la segnalazione alla Prefettura di Forlì-Cesena e il contestuale ritiro di una patente di guida per la successiva sospensione (da parte della locale Prefettura), nei confronti di sette giovani (di cui uno minorenne), assuntori di sostanze stupefacenti, trovati in possesso di modiche quantità di hashish, marijuana, cocaina, asseritamente destinate ad un uso personale e che sono state sottoposte a sequestro amministrativo.

Forlì, 15.04.2025