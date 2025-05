Cesena, controlli serrati in centro storico. I carabinieri arrestano un 22enne italiano per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti

La decorsa notte, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cesena hanno arrestato un giovane, ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, nel corso di un predisposto controllo nel centro storico di Cesena, finalizzato alla prevenzione della criminalità predatoria e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, alle ore 23:00 circa hanno notato un gruppo di giovani in uno dei vicoli perpendicolari al corso principale, dal quale proveniva un forte odore di sostanza stupefacente. Tra questi un giovane in compagnia di una ragazza che, alla vista della pattuglia, ha cercato di allontanarsi nel chiaro tentativo di eludere il controllo. Insospettiti dall’atteggiamento, i militari hanno immediatamente raggiunto e bloccato il 22enne, che è stato sottoposto a perquisizione personale, nel corso della quale sono stati rinvenuti e sequestrati 7 grammi circa di hashish oltre a denaro contante per 330 euro, ritenuto provento dell’attività di spaccio. A seguito di questo primo rinvenimento i carabinieri hanno esteso la perquisizione anche al domicilio del predetto, dove hanno rinvenuto ulteriori 180 grammi circa di hashish (divisi in due panetti con su impressa la riproduzione di Bart Simpson) la somma di euro 550 in contanti oltre a materiale vario per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente.

La ragazza, trovata in possesso, di circa dieci grammi della medesima sostanza, è stata segnalata alla Prefettura per uso personale di sostanza stupefacente. La particolare riproduzione impressa sui panetti di stupefacente saranno oggetto di ulteriori approfondimenti al fine di accertare i canali di approvvigionamento dello stupefacente.

Tutto il materiale sequestrato è ora a disposizione della Procura della Repubblica di Forlì. Concluse le formalità di rito, il ventiduenne, in ottemperanza alle disposizioni del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, è stato messo agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida, che si è tenuta nella giornata odierna e nel corso della quale il Giudice del Tribunale ha convalidato l’arresto disponendo, nei suoi confronti, l’obbligo di firma due volte alla settimana presso il comando Arma competente.

Forlì, 12.05.2025