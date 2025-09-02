Cesena, controlli straordinari dei carabinieri: 3 persone denunciate e 6 segnalate per stupefacenti

Nei decorsi giorni, i carabinieri della Compagnia di Cesena, con l’impiego dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni dipendenti di San Carlo, Borello e Mercato Saraceno, hanno effettuato mirati servizi di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati nonché al controllo della circolazione stradale. Nel corso del servizio – svolto nelle aree più “sensibili” a fenomeni illeciti e lungo le arterie principali della città di Cesena nonché, da parte dei carabinieri di Borello e Mercato Saraceno, con l’ausilio di personale e unità cinofila della Polizia Locale di Cesena, in aree del territorio della frazione Cesenate e del comune di Mercato Saraceno in cui sono state rilevate ovvero segnalate presenze di assuntori di sostanze stupefacenti – sono state effettuate prioritarie verifiche volte a contrastare i reati e gli illeciti amministrativi in materia di sostanze stupefacenti.

I servizi, effettuati prevalentemente in orario tardo pomeridiano/serale, si sono conclusi con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di:

-una donna per “guida in stato di ebbrezza alcolica, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale” poiché, durante il controllo stradale, sottoposta ad accertamenti, è risultata con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge e, nel corso degli stessi, minacciava ed offendeva ripetutamente i militari operanti. La patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione da parte della Prefettura di Forlì-Cesena e il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo;

-un anziano per “porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere” poiché, già noto per pregresse vicende, durante un controllo stradale veniva trovato in possesso di un bastone in ferro rigido, poi sottoposto a sequestro;

-un uomo per “detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti”, poiché sorpreso a cedere una dose di cocaina ad un giovane. Nel corso della perquisizione, venivano rinvenuti oltre 25 grammi di cocaina – già suddivisa in dosi -, una cospicua somma di denaro in contanti – presunto provento dello spaccio – e telefoni cellulari; tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

A conclusione di tutte le complessive attività svolte, i carabinieri hanno anche segnalato alla Prefettura di Forlì-Cesena sei giovani quali “assuntori di sostanze stupefacenti”, poiché trovati in possesso di modiche quantità di cocaina e hashish, asseritamente destinate ad un uso personale. Le sostanze stupefacenti ulteriormente rinvenute, per un peso complessivo di circa 15 grammi, sono state sottoposte a sequestro amministrativo.

Le attività preventive dei Carabinieri del Comando Compagnia di Cesena, svolte con elevata visibilità per accrescere sicurezza nella popolazione, proseguiranno anche nei prossimi giorni, con servizi ad hoc su tutto il territorio di competenza.

Forlì, 02.09.2025