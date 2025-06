Cesena, controlli straordinari dei Carabinieri: sette denunciati e tre segnalati

Nel corso del fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Cesena hanno effettuato un ampio servizio straordinario di controllo del territorio, con un dispiegamento di forze che ha coinvolto il Nucleo Operativo e Radiomobile e le Stazioni di Cesena, Borello, Sarsina e San Piero in Bagno. L’attività, concentrata soprattutto nelle ore serali e notturne, ha avuto come obiettivi principali la prevenzione dei reati, la lotta al consumo di sostanze stupefacenti e il contrasto alle condotte di guida in stato di alterazione da alcol o droghe.

I controlli, eseguiti nelle aree urbane e lungo le principali arterie stradali della provincia, si sono conclusi con la denuncia di sette persone alla Procura della Repubblica di Forlì per vari reati:

Tre automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza, essendo risultati con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. Le patenti di guida sono state ritirate in attesa della sospensione da parte della Prefettura di Forlì-Cesena, mentre i veicoli sono stati affidati a conducenti idonei.

Un quarto conducente è stato denunciato per rifiuto di sottoporsi all’accertamento dell’alcoltest, nonostante fosse evidente il suo stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcolici. Anche in questo caso patente ritirata e veicolo affidato ai familiari.

Un giovane è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per il rifiuto di accertamento sull’uso di droghe. Durante il controllo, è stato trovato in possesso di circa 6 grammi di hashish, sequestrati dalle forze dell’ordine. Patente ritirata e veicolo affidato a terzi.

Due ragazzi sono stati denunciati per furto aggravato, dopo essere stati sorpresi a rubare rispettivamente un’autovettura parcheggiata nei pressi di un’abitazione e una bicicletta di valore lasciata temporaneamente nel centro cittadino e assicurata con una catena. Entrambi i mezzi sono stati recuperati e restituiti ai proprietari.

Oltre alle denunce, i Carabinieri hanno proceduto ad attività amministrative:

Due cittadini stranieri sono stati oggetto di un ordine di immediato allontanamento per 48 ore dall’area del parco nella zona del viadotto Kennedy, vicino alla stazione ferroviaria, a causa dell’impedimento dell’accesso o della fruizione dello spazio pubblico.

Un giovane è stato segnalato alla Prefettura di Forlì-Cesena come assuntore di sostanze stupefacenti, dopo essere stato trovato in possesso di due dosi di eroina destinate presumibilmente a uso personale, che sono state sequestrate.

L’azione coordinata dei Carabinieri si conferma fondamentale per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico nel territorio cesenate, con particolare attenzione al contrasto delle forme di guida pericolosa e all’uso improprio di sostanze stupefacenti.