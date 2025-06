Cesena, Croce Verde saluta Marco dopo 13 anni di volontariato e supporto

Un addio carico di emozione ha segnato la sede della Croce Verde di Cesena, dove volontarie e volontari si sono riuniti per salutare Marco, un ragazzo accompagnato dall’associazione per oltre tredici anni. Dall’infanzia fino al compimento della maggiore età, Marco ha usufruito quotidianamente del servizio di trasporto scolastico offerto dalla Croce Verde, un’esperienza che ha rappresentato molto più di un semplice viaggio.

Quel percorso quotidiano si è trasformato in un legame umano profondo, una vera famiglia allargata che ha condiviso con Marco momenti importanti della sua crescita. “Ogni mattina Marco non era solo un passeggero: era parte integrante della nostra comunità,” raccontano i volontari. “Vederlo maturare e affrontare nuove sfide della vita ci rende orgogliosi, ma ci lascia anche un po’ di nostalgia.”

Per celebrare questo rapporto speciale, la Croce Verde di Cesena ha voluto donare a Marco una maglietta personalizzata con il suo nome, simbolo tangibile di un cammino condiviso e di affetto reciproco. L’Assessora ai Servizi per le persone e le famiglie, Carmelina Labruzzo, ha commentato: “Questo gesto rappresenta lo spirito della Croce Verde, un’associazione che da più di trent’anni garantisce servizi sanitari e sociali fondamentali per la nostra comunità. Ma non solo: è un punto di riferimento umano e affettivo, che costruisce relazioni vere e durature. Auguriamo a Marco un futuro ricco di soddisfazioni, con la certezza che questo legame continuerà a vivere nei cuori di tutti noi.”

La Croce Verde Cesena, grazie all’impegno costante e alla preparazione dei suoi volontari, è una risorsa imprescindibile per la sicurezza sanitaria e sociale del territorio. Offre una vasta gamma di servizi, dall’emergenza ai trasporti, dall’assistenza alla formazione, e interviene con prontezza in situazioni di crisi come la pandemia da Covid-19, eventi meteorologici estremi e manifestazioni pubbliche, mantenendo sempre un rapporto stretto con istituzioni e cittadini.