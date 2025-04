Cesena: da venerdì a domenica la mostra mercato “Regioni d’Europa” nel Centro Storico

Dal 11 al 13 aprile 2025, Cesena diventa il cuore pulsante della cultura gastronomica e artigianale europea con la Mostra Mercato ‘Regioni d’Europa – Mercati Internazionali’. L’evento, promosso da Fiva Confcommercio, offrirà ai visitatori un’esperienza unica, con stand che celebrano la tradizione culinaria e l’artigianato provenienti da tutta Europa.

L’iniziativa, che quest’anno si espande su tutto il centro storico di Cesena, coinvolgerà piazza della Libertà, Corso Mazzini, piazza Almerici, Corso Garibaldi e altri luoghi emblematici. Con l’obiettivo di attrarre un pubblico più ampio e favorire la partecipazione dei commercianti locali, l’Amministrazione comunale ha scelto di ampliare la disposizione degli stand rispetto alla scorsa edizione, creando un percorso diffuso che abbraccia tutto il cuore della città.

Un’opportunità per il commercio locale e per il turismo

L’edizione 2025 si preannuncia un grande successo, con il Presidente di Fiva Confcommercio, Alverio Andreoli, che sottolinea l’importanza di un evento che non solo promuove il cibo e l’artigianato, ma che contribuisce anche a valorizzare il centro storico di Cesena. “L’obiettivo principale è far vivere il centro cittadino, unendo operatori stranieri, esercenti locali e visitatori,” afferma Andreoli.

Incontri e eventi speciali durante il weekend

L’assessore allo Sviluppo Economico, Lorenzo Plumari, evidenzia come manifestazioni di questo tipo siano cruciali per incrementare l’attrattività turistica della città, promuovendo anche la scoperta del suo patrimonio culturale. “Sabato 12 e domenica 13 aprile, Cesena ospiterà anche la tradizionale Fiera di Primavera, un evento che celebrerà la rinascita e la tradizione. I due eventi, insieme, renderanno il centro cittadino il luogo ideale per una domenica di festa, accompagnata anche da un’arrampicata sul monte della Rocca Malatestiana.”

Trasporti potenziati per il weekend

Per facilitare gli spostamenti, l’Amministrazione comunale ha deciso di potenziare il trasporto pubblico locale. Le linee 4 e 6 del trasporto pubblico, infatti, saranno attive fino alle 23:00 sabato e domenica, con navette in grado di trasportare i visitatori dai parcheggi dell’Ippodromo e del Centro Commerciale ‘Montefiore’ fino al centro della città.

Non perdere l’occasione di vivere una Cesena più vivace che mai, tra prelibatezze culinarie e pezzi unici di artigianato, e di scoprire le tradizioni e le novità che l’Europa ha da offrire.

Dove e Quando: