Cesena. Danneggiamenti alle auto in piazzale Sirotti, zona stazione: Indagini in corso

Nella notte tra sabato e domenica, diverse auto parcheggiate in piazzale Sirotti a Cesena sono state vandalizzate, con finestrini mandati in frantumi da ignoti. La Polizia di Stato ha avviato un’inchiesta per identificare i responsabili, esaminando attentamente le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Il Commissariato di Cesena è intervenuto la mattina di domenica, dopo aver ricevuto le prime segnalazioni. Gli agenti della Polizia Scientifica hanno svolto un sopralluogo accurato sulle vetture colpite. Inoltre, la Polizia ha contattato i proprietari delle auto danneggiate, invitandoli a recarsi presso gli uffici per formalizzare la denuncia.

Le indagini preliminari hanno permesso di restringere il periodo dei danneggiamenti tra le 2.30 e le 3 di notte. Le autorità stanno continuando a raccogliere elementi utili per risalire all’identità dei colpevoli.