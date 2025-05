CESENA. Digitalizzazione del patrimonio culturale cittadino. Il progetto cesenate che coinvolge Malatestiana, museo archeologico e Musicalia, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, sarà illustrato domani al tecnopolo di Bologna

Rendere il patrimonio culturale il più accessibile possibile, dando modo ai visitatori della Biblioteca Malatestiana, del futuro museo Archeologico e del museo Musicalia nelle stanze di villa Silvia Carducci di immergersi in nuovi percorsi caratterizzati dall’impiego di innovativi strumenti tecnologici e da avanzate tecniche di storytelling. Tra i 76 progetti che domani, venerdì 7 febbraio, saranno illustrati al Tecnopolo di Bologna in occasione di Arte Fiera 2025, c’è anche quello presentato dal Comune di Cesena e finanziato con 300 mila euro dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Bando rivolto a biblioteche, archivi storici, musei e altri istituti e luoghi della cultura.

Digitalizzazione del patrimonio culturale, fruizione delle risorse digitali, tecnologie digitali. Con questo progetto il Comune intende rafforzare l’opera di digitalizzazione del patrimonio della Malatestiana e del Museo Archeologico, con la realizzazione di allestimenti e nuove forme di fruizione del percorso museale attraverso l’utilizzo di realtà immersiva, e con la produzione innovativa di contenuti e narrazioni del patrimonio culturale. In questo modo il visitatore potrà sfogliare virtualmente i codici manoscritti, visionare da diverse angolazioni reperti di epoca romana e, ancora, potrà lasciarsi trasportare dalle note delle melodie registrate in epoche passate grazie alla musica meccanica.

La Biblioteca Malatestiana rappresenta il principale museo della città e un unicum culturale. Questa vocazione museale si andrà ulteriormente a rafforzare con il riallestimento della sezione archeologica, situata sotto la quattrocentesca Aula del Nuti. Al fine di creare una continuità tra queste due anime del complesso malatestiano, verrà creato un unico percorso di narrazione, che vede nelle digital humanities un importante filo conduttore. La digitalizzazione garantirà la tutela del patrimonio malatestiano e favorirà nuove forme per la sua conoscenza e valorizzazione attraverso apposite campagne di digitalizzazione del corpus librario e archeologico. Tali contenuti consentiranno anche nuove narrazioni nei percorsi espositivi – rinnovati anche a livello museografico – al fine di migliorarne la fruizione, favorire l’audience development e accompagnare il visitatore in modo immersivo ed emozionale, senza dimenticare l’inclusività e l’accessibilità. La digitalizzazione del patrimonio coinvolgerà pure il Museo Musicalia, dove sono custoditi strumenti musicali meccanici di grande valore i cui supporti meritano di essere digitalizzati per essere meglio conservati e conosciuti.

Tramite le postazioni interattive proposte sarà possibile osservare virtualmente i diversi codici e manoscritti, sfogliarne le pagine, effettuare azioni di zoom e di consultazione dei dettagli. Allo stesso modo, grazie alla digitalizzazione, sarà possibile osservare in maniera del tutto inedita oggetti e reperti archeologici, esplorandone i diversi dettagli e peculiarità da punti di vista sempre differenti.

Il team del Museo Malatestiano e di Musicalia si occuperà di supervisionare la realizzazione del progetto. Le attività saranno organizzate in apposite fasi e procedure, che dovranno essere di volta in volta verificate e approvate. Il team avrà il compito di supervisionare tutte le fasi progettuali, garantendo il rispetto dei tempi di consegna da parte dei soggetti realizzatori e la risoluzione di eventuali problemi. Durante le attività di digitalizzazione (corali e manoscritti, reperti archeologici, supporti di musica meccanica), di allestimento e di produzione dei contenuti, i soggetti realizzatori lavoreranno in collaborazione con i referenti di progetto, e il materiale prodotto e i video verranno sottoposti ad apposite attività di post-produzione, editing e grafica per la realizzazione dei contenuti multimediali previsti nelle diverse postazioni.

L’iniziativa di domani, venerdì 7 febbraio, è realizzata in collaborazione con Cineca e Art-ER, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, Clust-ER Create, Clust-ER Innovate, Clust-ER Build e di Fondazione Bruno Kessler, e con il contributo del progetto European Digital Deal, finanziato dal programma Europa Creativa dell’Unione europea. Maggiori informazioni sull’evento: https://www.art-er.it/2025/01/intelligenza-artificiale-cultura-e-creativita-una-giornata-ricca-di-attivita-per-esplorare-nuovi-mondi/.

Cesena, 6 febbraio 2025

L’Ufficio Stampa

Alessandro Notarnicola