Cesena. Discussione violenta tra extracomunitari alla stazione ferroviaria. Controlli dei Carabinieri

Una discussione improvvisata ha causato grida, rumori e l’uso di oggetti contundenti tra due fazioni opposte.

Questo tipo di situazioni non è nuova nella zona tra la stazione ferroviaria e il vicolo che porta in corso Cavour, ma ieri pomeriggio sembrava che la situazione potesse peggiorare e le forze dell’ordine sono state chiamate per intervenire. La lite ha coinvolto circa una ventina di persone di origine straniera, che si sono minacciate a vicenda con bastoni, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Quando le forze dell’ordine sono arrivate sul luogo, la calma era tornata e i carabinieri hanno controllato i documenti di alcuni extracomunitari che erano vicino alla stazione degli autobus.