Cesena. Divieto di accesso ai locali pubblici per giovane con machete: Provvedimento del Questore

Un giovane è stato oggetto di un provvedimento di daspo emesso dal Questore di Forlì-Cesena dopo aver tentato di entrare nel Teatro Verdi armato di machete la sera del 31 ottobre. Per un periodo di tre anni, il ragazzo non potrà accedere ai locali pubblici di intrattenimento e ai pubblici esercizi della provincia, né potrà sostare nelle vicinanze dalle 18 alle 7.

Oltre al divieto, il giovane dovrà anche rispettare l’obbligo di rientrare presso la propria abitazione ogni sera per sei mesi. Questa decisione ha ricevuto il via libera dal G.i.p. del Tribunale di Forlì, il quale ha ritenuto che il provvedimento fosse adeguato alla gravità delle azioni e alla pericolosità del soggetto.

In passato, il ragazzo era già stato arrestato nel gennaio 2024 per porto abusivo di armi e detenzione di sostanze stupefacenti in un locale pubblico. Ha inoltre accumulato numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Il daspo mira a garantire la sicurezza pubblica e prevenire possibili atteggiamenti devianti che potrebbero derivare da simili condotte.