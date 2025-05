Cesena, dopo 30 anni al mercato cittadino vanno in pensione Marco Magnani e Rita D’Altri: “Esempio per tutti”

Dopo oltre trent’anni di onorata carriera tra piazza del Popolo e viale 9 Febbraio, Marco Magnani e Rita D’Altri, storici commercianti ambulanti del banco dolciumi, vanno in pensione, lasciando dietro di sé una lunga scia di dolcezza, dedizione e relazioni umane autentiche.

Per celebrare il traguardo raggiunto, l’Assessore allo Sviluppo Economico Lorenzo Plumari e il Presidente del Consiglio Comunale Filippo Rossini, a nome dell’intera Amministrazione comunale, hanno voluto esprimere gratitudine e stima verso due figure che hanno lasciato un segno profondo nella vita del mercato cesenate.

Non solo commercio: un presidio di comunità

Il banco di Marco e Rita è stato molto più di un punto vendita: un luogo di scambio umano, di sorrisi e piccoli gesti quotidiani che, due volte a settimana, hanno contribuito a rendere il mercato cittadino uno spazio di comunità viva e accogliente.

“Il loro contributo ha superato i confini del semplice rapporto tra venditore e cliente” – hanno sottolineato Plumari e Rossini – “trasformando ogni mercoledì e sabato in un’occasione di relazione e appartenenza. La loro presenza ha rappresentato un esempio per i colleghi e per le nuove generazioni di ambulanti”.

Un addio che lascia un’eredità

Con la pensione di Marco e Rita si chiude un capitolo importante della storia del commercio ambulante locale, ma resta l’eredità di uno stile fatto di impegno, passione e spirito comunitario. A loro, l’abbraccio affettuoso della città e il grazie di chi, per anni, si è fermato al loro banco non solo per acquistare un dolce, ma per ritrovare un volto amico.

Un saluto che è anche un augurio per una nuova stagione di vita, all’insegna del riposo e della soddisfazione per quanto costruito, giorno dopo giorno, in mezzo alla gente.