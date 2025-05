Cesena, due anni dopo l’alluvione: il Comune presenta gli interventi eseguiti, avviati e progettati sul territorio

A due anni dalla drammatica alluvione del maggio 2023, la città fa il punto sul percorso di ricostruzione e messa in sicurezza del territorio. Sabato 17 maggio, alle ore 10:00, nella Sala Proiezioni della Biblioteca Malatestiana, l’Amministrazione comunale presenterà un bilancio dettagliato di tutti gli interventi già eseguiti, in fase di avvio o attualmente in progettazione per contrastare il rischio idrogeologico e ripristinare le aree colpite.

L’incontro rappresenta un momento istituzionale importante per fare chiarezza sull’operato dell’amministrazione, sulle risorse impiegate e sulle priorità per il futuro. Durante la conferenza interverranno il Sindaco di Cesena Enzo Lattuca e il Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, offrendo una visione congiunta tra enti locali e governo regionale sul tema della prevenzione e gestione delle emergenze climatiche.

Sono invitati a partecipare tutti gli organi di informazione, in una giornata che si preannuncia significativa anche per la cittadinanza, in attesa di risposte e garanzie concrete sul fronte della sicurezza territoriale e della tutela ambientale.