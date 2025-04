Cesena e Arci Romagna: accordo triennale per il 25 aprile

L’Amministrazione comunale di Cesena e Arci Romagna Cesena Rimini Aps hanno siglato un accordo triennale per garantire l’organizzazione della festa del 25 aprile fino al 2027. L’intesa rinnova l’impegno comune a celebrare la Liberazione d’Italia attraverso un evento inclusivo, capace di promuovere democrazia, accoglienza e solidarietà.

Una tradizione che si rinnova

La giornata del 25 aprile a Cesena inizia con il corteo e la deposizione di una corona al Monumento dei Caduti in viale Carducci. Nel pomeriggio, i Giardini di Serravalle diventano il fulcro delle celebrazioni con spettacoli, incontri culturali e momenti di convivialità. Grazie all’accordo triennale, questo format consolidato sarà garantito anche per le edizioni 2026 e 2027.

Un evento per la comunità

L’Assessore allo Sviluppo Economico Lorenzo Plumari ha sottolineato che la festa non rappresenta solo una ricorrenza storica, ma un’occasione per rafforzare i valori di uguaglianza e accoglienza. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra il Comune e un raggruppamento di associazioni guidate da Arci Romagna Cesena Rimini. Insieme, queste realtà si impegnano a creare un programma che coinvolga cittadini italiani e stranieri, promuovendo una partecipazione attiva e inclusiva.

Gli appuntamenti del 25 aprile

Il pomeriggio ai Giardini di Serravalle sarà ricco di attività: dall’esibizione di band emergenti ai racconti partigiani, dagli interventi istituzionali alle sfilate tradizionali, fino alla musica dal vivo e agli spazi dedicati ai bambini. Il tutto accompagnato da food truck locali e dalla mostra “I sentieri della speranza,” dedicata ai destini polacchi nella Seconda Guerra Mondiale.

Un progetto per il futuro

L’accordo con Arci Romagna rappresenta un investimento sulla memoria e sulla comunità, un impegno a lungo termine per mantenere viva la tradizione del 25 aprile e per rafforzare i valori democratici che esso rappresenta.