Sabato prossimo sulla E45 a Cesena verrà effettuato il calaggio dell’impalcato del cavalcavia numero 60 a Borello. Si tratta di posizionare la struttura sui supporti definitivi per renderla sicura per il traffico. La chiusura temporanea della E45 sarà necessaria dalle 10 alle 15 tra gli svincoli di Borello Sud e Borello Nord. Saranno previsti percorsi alternativi sulla strada regionale 142 e le informazioni sulle lavorazioni saranno comunicate in anticipo agli utenti.