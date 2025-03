Cesena, “Era proprio mia quella voce”: concerto finale del Marzo delle donne 2025 ai Giardini pubblici

Un evento musicale per celebrare i diritti delle donne, la parità di genere e la musica inclusiva. Venerdì 28 marzo 2025, a partire dalle ore 18:00 fino a sera, si terrà ai Giardini pubblici di Cesena il concerto “Era proprio mia quella voce”, che concluderà il Marzo delle donn? 2025. La rassegna, ideata dall’Amministrazione comunale e dal Forum sui Generis in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, offrirà musica dal vivo, dj set, food truck e dibattiti sulla condizione femminile.

“Il Marzo delle donn? – afferma l’Assessora ai Diritti delle Differenze, Giorgia Macrelli – è un’opportunità annuale per confrontarci, riflettere e avviare dibattiti sulla condizione delle donne. Le ragazze del Liceo Classico, che hanno disegnato il manifesto della rassegna, ci ricordano l’importanza della sorellanza e dell’alleanza tra donne, affinché possiamo autodeterminarci insieme, denunciando un sistema che ci vuole nemiche tra noi. Il concerto sarà una festa inclusiva e femminista, e siamo felici di portare queste artiste ai Giardini Pubblici di Cesena.”

Il concerto vedrà Canta Fino a Dieci, un collettivo di cantautrici composto da Anna Castiglia, Cheriach Re, Francamente, Irene Buselli e Rossana De Pace, Denise Battaglia (cantautrice e polistrumentista romagnola) e il quartetto Le Luride, che animeranno la serata con un dj set anni ‘80, ‘90, 2000. L’evento vedrà anche la partecipazione delle associazioni del Forum sui Generis, che si occupano di parità di genere e inclusione.

L’iniziativa è organizzata dall’Amministrazione comunale di Cesena, in collaborazione con ‘Contra’ e con il sostegno di MANNA SPA. Berardino Manna, Presidente di MANNA SPA, ha dichiarato: “Ogni giorno lavoriamo per garantire un ambiente sereno e accogliente, valorizzando al massimo l’unicità di ogni persona. La valorizzazione della diversità e l’inclusione sociale sono valori fondamentali per la nostra azienda, e questo evento si inserisce perfettamente nella nostra filosofia di sostenibilità e benessere del capitale umano.”