Cesena. Estate tra arte, cultura e shopping: al via i mercoledì guidati in centro storico

A partire da mercoledì 18 giugno, il cuore di Cesena si animerà con una nuova iniziativa estiva che unisce cultura, storia e commercio locale, offrendo a cittadini e turisti un modo originale per scoprire la città. Promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con I Percorsi del Savio, l’iniziativa prevede appuntamenti settimanali ogni mercoledì mattina, con visite guidate tra i monumenti del centro storico e i banchi del mercato ambulante, uno dei più grandi e caratteristici della Romagna.

L’obiettivo è duplice: da un lato offrire un’esperienza culturale coinvolgente alla scoperta delle bellezze artistiche e architettoniche di Cesena, dall’altro valorizzare le attività commerciali del centro, in particolare quelle che animano le vie e le piazze in occasione del mercato settimanale. Il percorso guidato rappresenta una vera immersione nella storia della città, fatta di curiosità, aneddoti e tradizioni, che culmina con due tappe d’eccellenza: la Biblioteca Malatestiana, gioiello rinascimentale risalente al 1454 e patrimonio UNESCO, e la Cattedrale di San Giovanni Battista, scrigno di fede e arte che custodisce la suggestiva Cappella della Madonna del Popolo.

Dopo aver attraversato le epoche grazie alle guide esperte, i partecipanti avranno l’occasione di esplorare i numerosi banchi del mercato cittadino, dove colori, profumi e voci contribuiscono a restituire un’atmosfera autentica e vibrante, perfetta per acquistare prodotti tipici o un ricordo originale della città malatestiana.

Le visite avranno inizio ogni mercoledì alle ore 10:00, con ritrovo presso l’Ufficio Turistico IAT di Cesena (Piazza del Popolo 9), e si concluderanno dopo circa due ore. Il contributo richiesto per partecipare è di 15 euro a persona, comprensivo dell’ingresso alla Biblioteca Malatestiana. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata online alla pagina bit.ly/cesenatour. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare lo IAT Cesena al numero 0547 356327, attivo dal martedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, la domenica dalle 9:00 alle 17:00.

Con questa iniziativa, Cesena si conferma una città capace di valorizzare il proprio patrimonio culturale rendendolo fruibile in chiave esperienziale, accogliente e dinamica, offrendo a ogni visitatore un’occasione per vivere il centro in modo nuovo, ogni settimana.