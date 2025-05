Cesena. Furto della statuetta della Madonna di Calisese: i residenti denunciavano da tempo la mancanza di videosorveglianza

Ignoti hanno rubato una statuetta della Madonna dalla celletta votiva di Calisese, frazione di Cesena. I cittadini hanno condannato fermamente il gesto e alcuni hanno annunciato l’intenzione di rivolgersi alle forze dell’ordine. L’episodio è stato reso noto da alcuni residenti che hanno documentato il furto nel gruppo Facebook “Sei di Calisese se…”. Il ladro si è avvicinato alla cella, scavalcando la recinzione, probabilmente di notte, approfittando dell’assenza di testimoni. Non appena la denuncia sarà presentata, la polizia utilizzerà le telecamere di videosorveglianza per cercare eventuali indizi. Gli abitanti del quartiere chiedono da tempo un potenziamento della videosorveglianza, ma ad oggi le promesse dell’amministrazione comunale Pd sembrano non essere state mantenute.