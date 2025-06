Cesena, furto in aula al liceo Monti: svuotati i portafogli di un’intera classe durante lezione all’aperto

Un furto mirato e silenzioso ha colpito nella mattinata di ieri il liceo “Vincenzo Monti” di Cesena. Approfittando di una lezione tenuta all’esterno dell’aula, ignoti si sono introdotti nella classe 5ªBE del percorso socio-economico, portando via il contenuto di tutti i portafogli lasciati incustoditi.

L’episodio è avvenuto durante la seconda ora, mentre gli studenti erano stati accompagnati nel parco vicino all’istituto dal docente per una lezione all’aperto. Durante l’assenza della classe, qualcuno è riuscito a entrare indisturbato nell’aula e a rovistare tra gli zaini, prelevando denaro e oggetti di valore lasciati nei portafogli.

La scoperta del furto è avvenuta solo al rientro degli studenti, quando uno dopo l’altro si sono accorti che i propri effetti personali erano stati violati. Immediata la segnalazione alla dirigenza scolastica, che ha avviato un controllo interno e ricordato alle famiglie, attraverso una comunicazione via email, come episodi analoghi si siano già verificati in passato.

La scuola aveva infatti già messo in guardia gli alunni contro il rischio di lasciare incustoditi i propri oggetti personali durante l’orario scolastico. Una raccomandazione che, alla luce dei fatti, viene ora rilanciata con forza.

Il sospetto principale – già espresso anche in occasioni precedenti – è che l’autore del furto sia qualcuno che frequenta regolarmente l’istituto, dato che l’accesso alla scuola durante le ore di lezione è rigorosamente controllato e riservato al personale autorizzato.

Le indagini interne proseguono, mentre tra studenti e famiglie cresce il malumore per un gesto che colpisce un ambiente educativo, tradizionalmente considerato sicuro.