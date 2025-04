Cesena, geopolitica protagonista alla Biblioteca Malatestiana: tre incontri con storici ed esperti accademici

Tre appuntamenti per comprendere meglio il mondo che ci aspetta. Prende il via domani, martedì 29 aprile, alle ore 17:00, nella suggestiva cornice dell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana di Cesena, il ciclo di incontri “Il coraggio di conoscere e capire. Ipotesi di geopolitica sul futuro che ci aspetta”, promosso dal Comune di Cesena in collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Forlì-Cesena.

Il primo incontro vedrà protagonista Giuliana Laschi, storica dell’Università di Bologna, che proporrà una riflessione sulla nuova Commissione Von Der Leyen e sulle sfide cruciali che attendono l’Unione Europea nel prossimo mandato.

Il ciclo proseguirà giovedì 8 maggio, sempre alle 17:00, con una conferenza dedicata all’evoluzione della guerra d’indipendenza ucraina (2014-2024) e ai suoi effetti sul paese, a cura di Marco Puleri, docente dell’Alma Mater Studiorum, e di Domenico Guzzo, presidente dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Forlì-Cesena.

Terzo e ultimo appuntamento previsto per giovedì 22 maggio, quando il professore Francesco Privitera affronterà il tema dell’allargamento dell’Unione Europea ai Balcani occidentali, analizzando le prospettive future e le criticità del processo.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero e gratuito.