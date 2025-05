CESENA. Giorno della memoria, domenica 26 gennaio torna Cesena ebraica, la passeggiata in ricordo dei concittadini vittime delle leggi razziali

Giorno della memoria, domenica 26 gennaio torna Cesena ebraica, la passeggiata in ricordo dei concittadini vittime delle leggi razziali

Su prenotazione e a ingresso gratuito

Partirà dal rifugio antiaereo di viale Mazzoni e si concluderà in piazza Almerici, sotto la lapide del palazzo del Ridotto a memoria degli ebrei cesenati vittime della Seconda guerra mondiale, la passeggiata guidata proposta dalla DMC I Percorsi del Savio, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e il quartiere Centro urbano, in programma domenica 26 gennaio su due turni, alle ore 10:30 e alle ore 15:00.

Una guida professionista, affiancata da un rappresentate del Quartiere e da musicisti dell’Accademia Italiana del Clarinetto, guiderà i partecipanti lungo le vie della memoria che toccheranno il rifugio di viale Mazzoni, Casa Saralvo in piazza del Popolo, le abitazioni delle sorelle Jacchia e Forti, fino ad arrivare in piazza Almerici laddove un tempo sorgeva l’antica sinagoga ebraica. Alle parole si alterneranno testimonianze e musica klezmer.

Il punto di ritrovo è all’Ufficio Turistico IAT Cesena (piazza del Popolo, 9). Per prendere parte all’iniziativa, proposta nell’ambito della programmazione definita dal Comune in occasione del Giorno della memoria 2025, è richiesta la prenotazione contattando lo 0547 356327 oppure scrivendo a info@ipercorsidelsavio.it (www.ipercorsidelsavio.it). Evento gratuito finanziato dall’Amministrazione comunale.

Cesena, 24 gennaio 2025

L’Ufficio Stampa – Alessandro Notarnicola