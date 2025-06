Cesena, gli studenti della “Anna Frank” in visita alla caserma dei Carabinieri: un viaggio nel cuore dell’Arma

Un’intera mattinata a stretto contatto con i Carabinieri, per scoprire da vicino il loro lavoro quotidiano, conoscere mezzi, equipaggiamenti e vivere un’esperienza educativa immersiva. È quanto hanno vissuto nei giorni scorsi le alunne e gli alunni delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di Primo Grado “Via Anna Frank” – plesso Tito Maccio Plauto – grazie a un open day promosso dalla Compagnia dei Carabinieri di Cesena.

Gli studenti sono stati accolti nella nuova caserma, situata di fronte al centro Montefiore, dove hanno potuto esplorare direttamente gli ambienti dell’Arma e assistere a dimostrazioni pratiche del lavoro quotidiano svolto dai militari. L’iniziativa ha visto il coinvolgimento attivo dei carabinieri della Stazione di Cesena, di Macerone e del Nucleo Operativo e Radiomobile, che hanno illustrato compiti e strumenti in dotazione.

Grande curiosità e partecipazione hanno accompagnato l’intera visita: i ragazzi hanno potuto toccare con mano le attrezzature, osservare le caratteristiche tecniche dei mezzi – comprese le potenti “gazzelle” e le moto utilizzate per il pattugliamento del territorio – e conoscere le tecnologie utilizzate per garantire interventi rapidi e sicuri.

Non è mancato il momento del confronto diretto: gli studenti hanno rivolto numerose domande ai militari, mostrando interesse per tutte le sfaccettature del servizio quotidiano dell’Arma. Un dialogo vivo e costruttivo che, come sottolineano i Carabinieri, “ha arricchito tutti i presenti”, favorendo la costruzione di un ponte tra Istituzioni e nuove generazioni.

L’iniziativa rientra in un più ampio progetto educativo promosso dall’Arma dei Carabinieri per diffondere la cultura della legalità tra i giovani, sensibilizzandoli sull’importanza del rispetto delle regole e della convivenza civile.

Nel corso dell’anno scolastico, i militari della Compagnia di Cesena – in particolare attraverso le nove Stazioni dipendenti – hanno tenuto numerosi incontri didattici presso istituti scolastici delle aree sotto la loro giurisdizione. I temi affrontati con gli studenti sono di stretta attualità: bullismo e cyberbullismo, devianza giovanile, abuso di sostanze, violenza di genere, educazione alla parità, sicurezza stradale e nuove norme del Codice della Strada.

Le scuole coinvolte nel progetto hanno incluso gli istituti “San Domenico” di Cesena, le primarie di Macerone, Gattolino, San Giorgio, e ancora “Viale della Resistenza” a San Carlo, “A. Muratori”, “A. Ricchi” e “F. Zappi” a Mercato Saraceno, “B. Foschi” e “Tito Maccio Plauto” a Sarsina, le scuole di Borello e San Piero in Bagno. In totale, le attività hanno coinvolto circa 1.000 studenti.

L’Arma dei Carabinieri ribadisce così il proprio impegno sul fronte dell’educazione civica, promuovendo con costanza iniziative che avvicinano i più giovani alle Istituzioni e ai valori fondamentali della legalità, del rispetto e della responsabilità.