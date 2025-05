Cesena, grave incidente su giostra inclusiva: bambino di 6 anni ricoverato in rianimazione pediatrica

Un bambino di 6 anni è stato ricoverato in Rianimazione Pediatrica a Cesena dopo un grave incidente avvenuto nel Parco Cesuola. Il piccolo, durante una festa di compleanno, ha sbattuto la schiena contro una sbarra metallica presente su una giostra inclusiva, subendo un trauma renale che richiede un attento monitoraggio medico.

La giostra, parte delle nuove strutture inclusive installate in città per permettere anche ai bambini con disabilità di giocare, presenta delle sbarre di metallo basse sul piano rotante per evitare che le carrozzine cadano durante la rotazione. Tuttavia, proprio queste sbarre sono fonte di continui incidenti: molti bambini senza disabilità inciampano o urtano contro questi supporti, causando frequenti cadute.

I genitori che frequentano il parco segnalano da tempo il pericolo rappresentato dalla struttura e hanno formalmente chiesto al Comune di Cesena di intervenire, proponendo la rimozione delle parti pericolose o, se non possibile, la completa eliminazione della giostra. L’ultimo episodio, purtroppo molto serio, ha rafforzato l’appello affinché si trovi una soluzione che garantisca sicurezza a tutti i bambini.

Le famiglie chiedono un intervento rapido per evitare ulteriori incidenti e assicurare un ambiente di gioco sicuro e accessibile per tutti. Nel frattempo, il piccolo resta in cura con prognosi riservata.