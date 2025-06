Cesena, gruppo di giovani diretto alla Notte Rosa devasta il treno: identificati dalla Polizia e denunciati

Sabato sera, un viaggio verso la Riviera si è trasformato in un episodio di vandalismo che ha richiesto l’intervento congiunto di tre forze dell’ordine alla stazione ferroviaria di Cesena. Protagonisti: un gruppo di ragazzi diretti a Rimini per la Notte Rosa, che durante il tragitto ha devastato un vagone del treno regionale, costringendo il convoglio a una sosta forzata e le autorità a intervenire in massa.

Attorno alle 21, la situazione è degenerata a tal punto da rendere inevitabile l’intervento immediato di Polizia di Stato, carabinieri e Polizia locale. Il treno è stato bloccato a Cesena per oltre mezz’ora, durante la quale gli agenti hanno fatto scendere i responsabili, isolandoli dagli altri passeggeri e procedendo con l’identificazione.

Sedili danneggiati, bottiglie rotte, comportamenti molesti e fuori controllo: questi gli effetti del passaggio dei giovani teppisti, che avrebbero potuto anche trovarsi in stato alterato a causa di alcol o altre sostanze. Le autorità hanno raccolto i dati di ciascuno per poter procedere con eventuali sanzioni e, soprattutto, per rivalersi economicamente dei danni provocati.

Al termine della corsa, il convoglio è stato ispezionato dai tecnici delle Ferrovie dello Stato per valutare con precisione l’entità dei danni subiti. Una volta stabilita l’entità economica del vandalismo, partirà la richiesta formale di risarcimento ai diretti interessati. All’orizzonte, oltre al conto salato, resta concreta anche la possibilità di denunce per danneggiamento.

Un sabato sera da dimenticare, quello dei vandali in trasferta, che potrebbe costare caro, non solo in termini di immagine ma anche – e soprattutto – di portafoglio.