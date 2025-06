Cesena, il 20 giugno l’inaugurazione del nuovo Emporio Solidale in via Guido Rossa

È fissata per venerdì 20 giugno 2025, alle ore 11:00, l’inaugurazione del nuovo Emporio Solidale di Cesena, situato in via Guido Rossa 140, nella zona di Torre del Moro.

Alla cerimonia prenderanno parte il Sindaco Enzo Lattuca, l’Assessora ai Servizi per le persone e le famiglie Carmelina Labruzzo, i rappresentanti dell’associazione “Il Barco” e i professionisti dello Studio Currà, che ha curato la progettazione della nuova sede.

L’iniziativa rappresenta un importante passo avanti nelle politiche di sostegno sociale e contrasto alla povertà, offrendo un punto di riferimento concreto per chi si trova in condizioni di difficoltà economica. L’invito è aperto alla cittadinanza.