Cesena, il 21 maggio al Carisport la terza edizione di ‘All-in games’: lo sport che unisce le differenze

Mercoledì 21 maggio, dalle 8:30 alle 12:30, al Carisport di Cesena si terrà la terza edizione di ‘All-in games’, il torneo sportivo interscolastico che celebra inclusione e diversità. Organizzato dall’Istituto ‘Versari Macrelli’, l’evento è il momento conclusivo di un percorso volto a valorizzare la convivenza tra le differenze che arricchiscono ogni studente e la comunità scolastica nel suo insieme.

Quest’anno partecipano, oltre all’Istituto promotore, i licei scientifico statale ‘Augusto Righi’, linguistico statale ‘Ilaria Alpi’ e classico ‘Vincenzo Monti’. Le scuole si sfideranno in quattro discipline sportive adattate e integrate: torball, baskin, sitting volley e walking football.

La preparazione dell’evento ha coinvolto tutte le componenti scolastiche con attività interdisciplinari, per mettere in luce l’interdipendenza reciproca tra i membri della comunità e le competenze di ciascuno, che contribuiscono ad arricchire la vita scolastica. Con ‘All-in games’ la disabilità non è più un limite, ma diventa motore di cultura, appartenenza e cambiamento sociale.

L’evento si configura anche come una vera festa dello sport e del divertimento, in cui gli sport spesso associati a persone con disabilità coinvolgono atleti e pubblico in una mattinata ricca di emozioni.

Per informazioni e contatti stampa è possibile chiamare il 320 3677014.