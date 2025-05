Cesena, “Il brutto anatroccolo” chiude il ciclo di fiabe nel parco: appuntamento domenica a Villa Silvia Carducci

Si conclude con un classico intramontabile della letteratura per l’infanzia il ciclo “C’era una volta nel parco”: domenica 18 maggio, alle ore 16:00, Villa Silvia Carducci ospiterà l’ultimo appuntamento della rassegna con la fiaba del brutto anatroccolo, proposta in una suggestiva versione itinerante tra natura, musica e racconto.

L’evento prevede una visita guidata al Museo Musicalia, che ha sede nella storica villa immersa nel verde di Lizzano (via Lizzano 1241), seguita da una narrazione animata della fiaba all’interno del parco. Un’esperienza immersiva pensata per i più piccoli, che potranno vivere il racconto camminando tra gli alberi, ascoltando la storia in un contesto fiabesco e partecipando attivamente al percorso.

Al termine dell’iniziativa, ogni bambino riceverà un piccolo dono come ricordo della giornata. Il costo di partecipazione è di 6 euro per i bambini e 4 euro per gli adulti accompagnatori. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria, contattando il numero 0547 323425 o scrivendo a promo@museomusicalia.it.

In caso di maltempo, l’evento si svolgerà all’interno delle sale del museo, garantendo comunque lo svolgimento dell’attività.

“C’era una volta nel parco” si conferma così un format vincente, capace di avvicinare i bambini alla lettura e al patrimonio culturale in modo coinvolgente, coniugando gioco, natura e narrazione.