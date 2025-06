Cesena, il Centro per le Famiglie non va in vacanza: a giugno attività e incontri per tutte le età

Anche per il mese di giugno il Centro per le Famiglie di Cesena propone un calendario ricco di appuntamenti dedicati a genitori, bambini e adolescenti, con incontri formativi, momenti di condivisione e iniziative culturali pensate per tutta la comunità. Il servizio, promosso da Asp Cesena-Valle Savio e dal Comune di Cesena, si rivolge a tutte le famiglie della Vallata del Savio.

Incontri per genitori.

Oggi, mercoledì 4 giugno alle ore 18:00, è in programma l’iniziativa “NANOsecondo: storie di inclusione e bullismo a scuola”, con la presentazione del libro Nano secondo alla presenza dell’autrice Annalisa Mazzotti, psicologa e psicoterapeuta. Un momento di riflessione sul passaggio alla scuola secondaria e sulla gestione di prevaricazioni e bullismo. L’evento sarà arricchito da intermezzi musicali a cura dei Mask e da una mostra con disegni degli studenti delle scuole Pascoli, sedi di San Domenico e Calisese.

È richiesta l’iscrizione compilando il modulo online disponibile qui.

Nell’ambito del percorso “Genitori Insieme – Incontri per genitori e non solo”, gratuito e dedicato ai primi 1000 giorni di vita del bambino, sono previsti nuovi appuntamenti:

Venerdì 6 giugno , ore 9:00 – Cucinare in famiglia, laboratorio con il dietista Giuseppe Rivieccio

Martedì 17 giugno , ore 16:00 – Il primo anno di vita, con l’infermiera Elena Lani

Giovedì 3 luglio , ore 17:00 – Il tema dei capricci

Mercoledì 16 luglio , ore 18:00 – Picnic estivo nel giardino del Centro

Giovedì 24 luglio, ore 10:00 – Giochi di travasi con acqua e materiali naturali

Lunedì 9 giugno, ore 10:00, appuntamento con la seconda colazione: incontri informali tra neogenitori, accompagnati dai bambini, in un contesto rilassato con spazio gioco.

In programma anche tre appuntamenti di letture animate in collaborazione con l’Associazione Amici di Rocco, dedicati ai temi di accoglienza, legami e cura:

Giovedì 12 e 19 giugno , ore 17:30 presso Bibliostelle (via Cesenatico 1795)

Giovedì 26 giugno, ore 17:30 al parco di Sant’Egidio (via Chiesa di S. Egidio 110)

Ingresso libero e gratuito.

Attività per genitori e bambini 0-6 anni.

Tutti i lunedì e giovedì di giugno, dalle ore 9:00 alle 12:00, sarà aperto lo spazio giochi estate 0-6 anni, un ambiente accogliente dove genitori e bambini possono socializzare e giocare. Da luglio l’apertura sarà estesa anche ai martedì e mercoledì.

Giovedì 5 giugno, ore 16:30, grande festa nel giardino di Bibliostelle: evento conclusivo del percorso di letture e costruzione di strumenti sonori, con concerto finale dei bambini presso la Casa Rossa di Ponte Pietra (via Cesenatico, 1795).

Venerdì 20 giugno, ore 20:30, presso la corte delle Palme (via Aldini, 26), in programma “La fermata sbagliata”, spettacolo in giardino con pupazzi, disegni e oggetti a cura di Giuseppe Viroli (promosso da ASP Cesena Valle Savio).

Laboratori per adolescenti.

SGUARDI – Laboratori fotografici per ragazzi 13-17 anni, due incontri per esplorare la fotografia come linguaggio del sé e strumento di narrazione, a cura della fotografa e formatrice Sara Camporesi. Le date saranno concordate con i partecipanti.