Cesena: il Comune lancia il progetto “Su questa strada noi – il musical della città” per valorizzare il protagonismo giovanile

Il Comune di Cesena, in collaborazione con GA/ER – Giovani Artisti Emilia Romagna, ha avviato un nuovo progetto culturale dedicato ai giovani talenti locali nel settore delle industrie culturali e creative. L’iniziativa, intitolata “Su questa strada noi – il musical della città”, mira a promuovere e valorizzare il protagonismo giovanile nell’ambito artistico, con particolare attenzione alle arti performative come il musical.

Nei prossimi giorni sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune una procedura di selezione per individuare un ente del terzo settore – organizzazione di volontariato o associazione di promozione sociale – che si occuperà della realizzazione del progetto, finanziato con un budget complessivo di 12 mila euro.

L’Assessore alle Politiche giovanili, Giorgia Macrelli, sottolinea l’importanza dell’iniziativa: “Promuovere il protagonismo giovanile e creare occasioni di scambio anche nel mondo delle industrie culturali e creative significa ascoltare e incoraggiare i giovani a mettersi in gioco, sperimentare e partecipare. Azioni che aiutano sempre a capire quale strada intraprendere, anche solo per un periodo”.

Il progetto nasce come evoluzione di “Costellazioni 2”, iniziativa di GA/ER che nella sua prima edizione si era concentrata sul teatro. “Continuiamo sulla strada delle arti performative con un focus sul musical, in particolare sul musical come arte che unisce e arriva tra le persone, come si evince dal titolo ‘su questa strada noi — il musical della città’”, spiega Macrelli.

L’iniziativa vuole creare un network tra giovani performer, insegnanti e professionisti, favorendo l’accesso alle industrie culturali e creative e offrendo opportunità di formazione e confronto. Le attività, gratuite e rivolte a giovani tra i 16 e i 35 anni, prevedono la collaborazione tra diverse realtà artistiche locali, come compagnie teatrali, scuole di danza e musica, per favorire uno scambio culturale continuo e arricchente.

Il soggetto vincitore della selezione dovrà gestire il progetto da settembre 2025, organizzando attività nei settori del canto, della danza e della recitazione. Sono previsti workshop pratici su tecniche di audizione, strategie di carriera e momenti di networking con professionisti nazionali e internazionali. Inoltre, verranno realizzati eventi pubblici – musical e showcase – per valorizzare il lavoro svolto e coinvolgere la comunità locale.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per i giovani artisti di Cesena di sperimentare, creare relazioni e mettere in campo i propri talenti, rafforzando il tessuto culturale della città e aprendo nuove strade professionali nel mondo delle arti performative.