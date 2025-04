Cesena, il Consiglio Comunale torna a riunirsi giovedì 10 aprile

Il Consiglio comunale di Cesena si riunirà giovedì 10 aprile alle 13:00 con un ordine del giorno ricco di temi rilevanti per la città. L’incontro, che sarà trasmesso in diretta sul portale comunale cesena.consiglicloud.it, vedrà l’introduzione di due interpellanze presentate dai Consiglieri Marco Giangrandi e Denis Parise. La prima riguarda il progetto ‘Oltre la campanella’, mentre la seconda solleva la questione del degrado nel parco urbano di via Alfieri, nel quartiere Fiorita.

Tra le delibere previste, spiccano le modifiche allo statuto di Tecne S.c.a. R.l e la costituzione della servitù a favore di E-distribuzione per l’attivazione delle cabine elettriche, nell’ambito delle opere finanziate con il PNRR e Atuss.

Il Consiglio discuterà anche sette mozioni. Tra i temi in discussione: l’istituzione delle denominazioni comunali (proposta da Fratelli d’Italia), la sponsorizzazione delle aree verdi (Cesena 2024), il salario minimo cesenate (Fondamenta – Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle), la promozione della collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura dei beni comuni (Fondamenta – Alleanza Verdi e Sinistra), la creazione di varchi elettronici per il controllo del traffico pesante (Cesena Siamo Noi) e la proclamazione di Cesena come ‘luogo sicuro per le donne’ (Partito Democratico).

Infine, l’ordine del giorno vedrà l’adesione alla dichiarazione sulla fraternità umana e le iniziative promosse in collaborazione con Anci e Fondazione Fratelli Tutti, proposte dai gruppi consiliari Popolari per Cesena e Partito Democratico.