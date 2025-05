Cesena, il Giubileo nei Percorsi del Savio: viaggio spirituale tra pievi e santuari romagnoli

Un itinerario tra fede, natura e storia nel cuore della Romagna: in occasione dell’anno giubilare, la DMC “I Percorsi del Savio” propone una rassegna di visite guidate per scoprire pievi millenarie, chiese giubilari, santuari e abbazie, in un percorso che unisce spiritualità e paesaggio. Il calendario si sviluppa da maggio fino a ottobre e coinvolge diversi comuni della vallata del Savio.

Domenica 8 giugno sono in programma due escursioni. La prima, al mattino, parte da San Piero in Bagno: ritrovo alle ore 08:45 davanti alla chiesa di San Francesco (via Guglielmo Marconi, 3), con inizio della visita alle ore 09:00. Il percorso toccherà le due chiese giubilari di San Pietro in Vincoli e San Francesco e proseguirà lungo la mulattiera verso il Santuario di Corzano, seguendo le stazioni della Via Crucis. Il cammino, facile e adatto a tutti, si snoda per 3 chilometri tra i boschi, fino ai ruderi della rocca dei Conti Guidi e al santuario mariano che custodisce la sacra icona della Madonna col Bambino. Durata prevista: circa due ore e mezza.

Nel tardo pomeriggio, seconda escursione alla scoperta di Mercato Saraceno: alle ore 17:00 si partirà dalla pieve dei santi Cosma e Damiano (ritrovo alle 16:45) per un itinerario panoramico tra campi e vigne, in direzione della rupe di Monte Sasso e della chiesa di Sant’Andrea Apostolo, nel borgo antico di San Damiano. Anche in questo caso, percorso semplice di circa 6 chilometri, di cui uno su asfalto, con durata stimata in due ore.

La quota di partecipazione è di 15 euro a persona, gratuita per i bambini fino a 6 anni. Per iscrizioni e informazioni, è possibile consultare il sito bit.ly/giubileosavio o contattare l’Ufficio Turistico IAT di Cesena allo 0547 356327 (orari: martedì-sabato 09:00-13:00 / 14:00-17:00, domenica 09:00-15:00).

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità per vivere l’esperienza del Giubileo in una dimensione intima e locale, riscoprendo la ricchezza spirituale e paesaggistica della vallata del Savio.