Cesena, il quartiere Case Finali diventa più verde: via Lambruschini protagonista della rigenerazione urbana

Prosegue nel quartiere Case Finali l’intervento di rigenerazione urbana che trasformerà via Lambruschini e le vie limitrofe in un’area più sostenibile, vivibile e resistente agli effetti del cambiamento climatico. L’opera, avviata dall’Amministrazione comunale, prevede la desigillazione di 2.000 metri quadrati di suolo, la realizzazione di pavimentazioni drenanti, nuove sedute e l’incremento del verde pubblico, con alberi ad alto fusto e arbusti.

I lavori, già parzialmente visibili, termineranno entro la fine dell’estate. Il progetto rientra nel programma sperimentale per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano e viene realizzato grazie a un finanziamento ministeriale al 100%, con un importo complessivo di 334.453,15 euro, affidato alla ditta Sear Costruzioni Stradali di Cesena.

Un intervento strategico per il clima e la qualità della vita

“Questo intervento si inserisce in un piano più ampio che coinvolge varie aree della città, dal complesso Roverella al comparto della stazione – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici, Christian Castorri –. A Case Finali, l’obiettivo è ridurre l’impermeabilizzazione del suolo e aumentare la resilienza del quartiere agli eventi climatici estremi”.

Nel dettaglio, l’intervento interessa il tratto compreso tra le vie Gadda, Ungaretti e Lambruschini, dove si sta procedendo con l’eliminazione di superfici in asfalto e cemento, sostituite con calcestruzzo drenante e aiuole verdi. Alcuni posti auto lasceranno spazio a nuove aree piantumate, con specie selezionate per la loro resistenza ai climi aridi.

Più verde e meno calore: Cesena guarda al futuro

“Il nostro intento – dichiara l’Assessore alla Sostenibilità Ambientale Andrea Bertani – è quello di contrastare l’effetto isola di calore, migliorare la qualità dell’aria e rendere questi spazi pubblici realmente fruibili dai cittadini. Le analisi condotte nel progetto europeo Adriadapt hanno evidenziato la vulnerabilità di quest’area, rendendo urgente un intervento concreto”.

Il progetto prevede inoltre l’infoltimento del verde esistente per creare una maggiore continuità tra i filari alberati, e la realizzazione di due nuovi giardini di quartiere tra via Lambruschini e via Ungaretti, con aiuole, camminamenti e sedute.

L’intervento, coerente con il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) del Comune di Cesena, è un esempio virtuoso di adattamento urbano ai cambiamenti climatici, volto a coniugare benessere ambientale, estetica urbana e qualità della vita.