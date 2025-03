Cesena. In Biblioteca Malatestiana la presentazione dell’edizione critica ‘Renato Serra. Esame di coscienza di un letterato’

Appuntamento per giovedì 27 marzo alle ore 17:00 |Ingresso libero

Giovedì 27 marzo, alle ore 17:00, nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana sarà presentata, a dieci anni dalla pubblicazione, l’edizione critica dell’‘Esame di coscienza di un letterato – Carte Rolland – Diario di trincea’ (Edizioni di storia e letteratura, Roma, 2015) di Renato Serra, a cura di Marino Biondi e Roberto Greggi.

L’evento avrà inizio con i saluti dell’Assessore alla Cultura Camillo Acerbi. Presenterà il volume Marco Valbruzzi dell’Università di Napoli Federico II e saranno presenti i curatori.

Nei suoi soli trentuno anni di vita, Renato Serra è riuscito a stagliarsi nel panorama culturale del Novecento come una delle personalità più alte e affascinanti. In occasione dei prossimi 110 dalla sua morte, avvenuta in trincea durante la terza battaglia dell’Isonzo, viene qui presentata – con un bilancio, a distanza di un decennio dalla pubblicazione – l’edizione critica dell’Esame di coscienza di un letterato, accompagnata dal Diario di trincea, toccante testimonianza del Serra uomo e scrittore, e dalle Carte Rolland, il lavoro che Serra stava dedicando al Premio Nobel per la letteratura 1915, Romain Rolland.

Nel cuore di una polemica che divideva allora interventisti e neutralisti, questi scritti rappresentano un discorso ancora aperto e problematico, sull’opportunità del prender parte, sulla coscienza morale, sulla necessità e il dolore, sulla vita stessa. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza e sarà ad ingresso gratuito.

Cesena, 25 marzo 2025