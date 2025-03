Cesena: inaugurato il secondo lotto del bosco urbano al podere Sant’Anna con Arbolia

In mattinata è stato inaugurato il secondo lotto del bosco urbano di Cesena, un progetto di rigenerazione ecologica avviato nel 2024 nell’area verde tra il fiume Savio e gli orti di Sant’Anna. L’iniziativa, realizzata in collaborazione tra il Comune di Cesena e Arbolia, la società benefit di Snam, ha visto l’impegno di diverse realtà locali e istituzionali, con un’importante partecipazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, che continuerà a sostenere il progetto anche nei prossimi anni.

Con oltre 3.000 nuove piante messe a dimora, il bosco si arricchisce ulteriormente di specie diverse, tra cui alberi da frutto come peschi, meli e ciliegi, e alberi forestali come ontani neri, pioppi bianchi e salici bianchi. L’intervento ha anche un forte valore simbolico, poiché avviene in un’area recentemente colpita dall’alluvione del 16 maggio 2023, che ha causato ingenti danni, rendendo questo progetto una vera e propria “rinascita” per il territorio.

L’assessore alla sostenibilità Andrea Bertani ha sottolineato l’importanza di questo intervento, definendolo un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni locali, imprese e fondazioni bancarie. Il progetto, che si sviluppa in un contesto particolarmente sensibile, è stato anche celebrato in occasione della Giornata Internazionale delle Foreste, istituita dall’Assemblea delle Nazioni Unite per sensibilizzare sull’importanza di tutelare le foreste e investire nella cura della terra.

L’iniziativa non si limita alla piantumazione, ma include anche un sistema di irrigazione a goccia per garantire un corretto approvvigionamento idrico, e una gestione attenta dell’area nei prossimi anni grazie al supporto economico di realtà come Cogeis, Manna Spa, S.A.L.P. e Sicim.

A regime, il bosco urbano di Cesena contribuirà significativamente alla qualità dell’ambiente, assorbendo oltre 500 tonnellate di CO2 in 20 anni, migliorando la qualità dell’aria e restituendo all’ambiente circa 376 tonnellate di ossigeno. Questo progetto è un passo importante verso un futuro più verde e sostenibile per Cesena e i suoi abitanti.