Cesena incanta i tour operator internazionali: tra cultura, colline e sinergie turistiche

Cesena si proietta sempre più sul palcoscenico del turismo internazionale. Nei giorni scorsi la città romagnola ha accolto cinque tour operator provenienti da Canada, Spagna, Repubblica Ceca, Polonia e Austria, in una visita esplorativa volta a promuovere l’inserimento del territorio nei pacchetti turistici globali.

Accompagnati dall’Assessore allo Sviluppo Economico Lorenzo Plumari, dal dirigente comunale Matteo Gaggi e dallo staff dello IAT cesenate, gli operatori hanno avuto l’opportunità di conoscere le molteplici anime della città: dai suoi gioielli storici come la Biblioteca Malatestiana e la Rocca sul Garampo, ai percorsi immersivi nella cultura e nella musica offerti da Villa Silvia Carducci, casa dei musei ‘Musicalia’ e ‘Carducciano’.

“Cesena ha saputo raccontarsi come un territorio autentico e ricco di esperienze”, ha commentato l’Assessore Plumari. “Gli operatori hanno apprezzato non solo le bellezze locali, ma anche la visione d’insieme che stiamo costruendo con la vallata del Savio, fino alla costa. Offrire un prodotto turistico integrato, che unisce città, collina e mare, è oggi la chiave per attrarre viaggiatori in cerca di autenticità e varietà”.

Grazie al lavoro della DMC “I Percorsi del Savio”, che collega i sei comuni attraversati dal fiume omonimo, e alla recente collaborazione con le strutture ricettive di Cesenatico, Cesena mira a consolidare un’offerta turistica congiunta capace di attrarre visitatori tutto l’anno. L’obiettivo è chiaro: costruire un’identità territoriale forte e riconoscibile, capace di connettere la Riviera ai borghi, alle tradizioni, ai paesaggi e alle eccellenze locali.

L’iniziativa rappresenta un nuovo tassello nella strategia di internazionalizzazione dell’offerta turistica cesenate. E a giudicare dall’interesse suscitato tra gli operatori presenti, il potenziale per far conoscere Cesena ben oltre i confini nazionali è più vivo che mai.